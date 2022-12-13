Художник универсального стиля

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Вячеслав Игнатенко – о звёздах над Рашковым, школе живописи и Гарсиа Лорке

Светлана Виноградова, info@aif.md

Посольство Беларуси в Молдове и Белорусская община провели ряд мероприятий по случаю 140-летия со дня рождения классика белорусской литературы Янки Купалы. В частности, была организована выставка «Янка Купала в диалоге культур», в рамках которой прошла персональная выставка «Спадчына» («Наследие») заслуженного художника Молдовы, родом из Беларуси, Вячеслава Игнатенко.

ДОСЬЕ

Вячеслав Игнатенко родился 6 декабря 1954 г. в деревне Карповка (Переделка) Лоевского района Гомельской области Беларуси. В 1983 г. окончил художественно-промышленный факультет Белорусского государственного театрально-художественного института. В том же году приехал в Молдову. Удостоен медали Франциска Скорины за высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия Беларуси. Работы художника хранятся в государственных и частных коллекциях многих стран мира.

Ни дня без кисти

– Вячеслав Михайлович, критики называют вас автором универсального стиля – вы работаете в реалистической живописи и абстракционизме, присутствуют в ваших картинах элементы импрессионизма, авангардизма, декора… Такое многообразие – большая редкость…

– Добавьте к этому ещё рисунок, коллаж, акварель… Просто мне интересно каждый раз осваивать что-то новое, не хочу подчиняться какому-то раз и навсегда найденному стилю. Мне нравятся краски, их цвет, запах. Люблю рисовать с детства, и рисую до сих пор, причём каждый день. Меня всегда завораживало преображение белого холста красками.

– На ваш взгляд, чем отличаются пейзажи молдавские от белорусских?

– Они различаются. Раньше, когда летом летал самолётом, это ощущалось ещё в дороге. В Молдове много солнца, жарища, подлетаем к Беларуси, и самолёт сразу «садится» в тучу, из которой идёт дождь. Там в основном дожди. Здесь трава выгорела, а там — зелено, трава высокая и сочная. Например, в Молдове летом воздух очень горячий, вибрирует от зноя, поэтому создаётся дымка. А на родине воздух прозрачный, звонкий – ведь на этой земле до тысячи рек, столько же озёр, лесов, всё зелено, цветовая гамма более сдержанная, чем в Молдове.

– Вы спасаете старый Кишинёв, отображая его на холсте. Колорит старого города, его неповторимый стиль передаёте очень тонко и трогательно. А какие в нём любимые места?

– Я пишу старый город с натуры – таким, каким воспринимаю. И стараюсь писать в один присест. Мои форматы – 50х60 см и 50х70 см. Пейзажи побольше дорабатываю в мастерской. Одно из любимых мест – район Пушкинской горки. И хотя в результате нашествия многоэтажек в этом районе стремительно исчезают старинные, колоритные одноэтажные дома с верандами, маленькие дворики, там ещё можно найти приметы пушкинских времён. Ещё одно место – район Свято-Георгиевской церкви, ниже Центрального рынка. Раньше много писал пейзажей возле Мазаракиевской церкви, но там практически ничего не осталось – вокруг новостройки. Можно что-то зацепить в периметрах улиц Щусева, Когэлничану, Александри.

И в праздники, и в выходные я иду в мастерскую, чтобы спокойно работать, когда никто не помешает. И в этом отличие художника от тех, кто ходит на работу и выполняет свои обязанности.

Места переплетения культур

– А чем притягателен Рашков?

– Моя родная деревня Переделка стоит на высоком берегу Днепра, который образует излучину. По признанию многих, в месте, где большая река делает поворот, – сильное течение, и создаётся ощущение необычности пространства, оно словно насыщено какой-то аурой. И в Рашкове то же самое: он как раз стоит на изгибе Днестра, и там тоже ощущается присутствие чего-то сверхъестественного, есть чувство, что должно произойти что-то необыкновенное. Меня очень привлекают высокие скалистые берега – когда стоишь наверху, появляется ощущение полёта. Как будто паришь над рекой, чувство такое, словно летаешь во сне. У местных жителей сложилось фантастическое впечатление, что звёзды лежат над Рашковым, как будто прикреплены к сетке. Это удивительные места переплетения многих культур – молдавской, армянской, русской, украинской, еврейской, польской и других. Здесь до сих пор действует костёл – один из самых старых в стране. Сохранились руины синагоги и древней Покровской церкви.

В этом году я месяц был в Рашкове и писал, можно сказать, на износ. Пейзажи, привезённые оттуда, как-то по-особенному воздействуют на зрителей. В прошлом году поехал в Рашков перед Новым годом, когда выпал снег, и уже 30 декабря писал зимние пейзажи. Знакомый говорит: ты ведь убрал из картины заборы. Правильно, я же не заборы приехал писать, а передавать необычайные впечатления.

Абстрактная свобода

– Что вам даёт геометрическая абстракция?

– Самое главное – свободу выражения в применении чистых цветов. В живописи этого сделать не можешь, потому что, как такового, чистого цвета в природе не существует. Мои абстракции геометрически выверенные – мне нравится чёткость, когда обозначены грани, есть доминирующее цветовое пятно и можно поиграть с деталями. Абстрактные картины я писал со студенческих лет, в Кишинёве вышел на большие форматы. В этом процессе вот что любопытно. Один из моих учителей Виталий Константинович Цвирко говорил, что стоит как-то обозначить изображаемый цветовой ряд, у зрителя начинает работать фантазия. Например, цветовая композиция получила имя «Весна» – и мы видим таяние снега, журчание ручья, пение птиц и т. д. В каждой своей геометрической абстракции стараюсь, чтобы присутствовал образ, и зритель его считывал. Так, на недавней «Осенней выставке» представил «Северный веер»: ощущение холода даёт и синевато-серая гамма, острые изобразительные элементы, ассоциирующиеся с рассыпавшимися льдинками и т. д. В Молдове в последние десятилетия на выставках в большинстве представлены абстрактные работы. А в Беларуси реалисты и абстракционисты соблюдают паритет.

В своём творчестве я не разделяю реализм и абстракцию. Абстракция – своего рода отдушина: устал от реализма – перехожу на абстрактные работы. Как такового творческого кризиса нет – очень много тем для работы, многое хочется сделать в разных стилях и направлениях.

– Вячеслав Михайлович, а что художнику нужно для счастья?

– Как-то известный молдавский живописец Дмитрий Пейчев в разговоре сказал: хотелось бы, чтобы тебя не трогали. Я думал, это какая-то поза, игра. А теперь мне тоже этого хочется: чтобы не беспокоили по пустякам и находилось бы больше времени для творчества. Ну, а, по большому счёту, счастье – это заниматься тем, что нравится, тогда и получится результат. Когда наш знаменитый художник Михаил Греку был уже в возрасте и в последний год жизни не писал, он приходил в мастерскую, просто чтобы там побыть. Я и в праздники, и в выходные иду в мастерскую, чтобы спокойно работать, когда никто не помешает. И в этом отличие художника от тех, кто ходит на работу и выполняет свои обязанности.

– Настоящий художник должен быть эрудитом и иметь за плечами огромный багаж знаний, без которых занять достойное место в мире современного искусства просто не удастся…

– Продолжу: должен любить поэзию, читать хорошие стихи. Мои любимые поэты – Николай Гумилёв, Марина Цветаева и Гарсиа Лорка. В иных поэтических образах Лорки вижу потрясающие изобразительные пласты. И у меня много рисунков на темы, навеянные его поэзией, но это не иллюстрации. Много лет слушаю преимущественно классическую музыку. Надо знать религию, при этом необязательно быть религиозным человеком. Изучать астрономию, историю и многое другое. Только переработав этот мощный пласт знаний, можно стать настоящим художником и интересным человеком.

Чему учат в школе

– В Белорусском культурном центре вы уже шесть лет ведёте детскую художественную студию. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– У меня занимаются детки от 5 лет и старше. Преподаю им основы рисунка, композиции, живописи, учу работать с цветом. За эти годы дети сделали значительные успехи. Например, выпускница студии поступила в Детскую художественную школу имени А. Щусева, юноша – на бюджет в Художественный колледж имени А. Плэмэдялэ. Несколько раз в год мы проводим выставки-конкурсы, где вручаем премии по разным возрастным группам. Дети участвовали и в международном художественном конкурсе, получили дипломы.

А год назад в помещении архитектурного факультета Технического университета заработала Школа живописи и рисунка Вячеслава Игнатенко. Я сам очень долго приходил к тому, чтобы разобраться во всём, постичь основы профессии и … учиться. Ведь в институте нами не особо занимались. Как художники, мы формировались, наблюдая за работой друг друга на просмотрах, в мастерских старших коллег, на выставках. И я очень хорошо понимаю, чего не хватает в системе образования. И теперь эти знания и умения могу передать другим.

В школе обучаются как дети, так и взрослые самых разных возрастов и профессий, не имеющих отношения к искусству. Некоторые наши взрослые ученики никогда раньше не рисовали и не держали кисть в руке. Мы разработали авторскую программу, которая даёт возможность в кратчайшие сроки освоить академический курс живописи и рисунка. А главное – ученики получают удовольствие от процесса. Я стараюсь, чтобы было интересно всем.