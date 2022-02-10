Художественные и спортивные школы Кишинёва возвращаются к обычному режиму деятельности

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Накануне прошло заседание кишинёвской Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, на котором обсуждалась ситуация с COVID-19. Был принят ряд решений.

Так, учебный процесс в учреждениях внешкольного художественного образования (школах музыки, искусств и изобразительного искусства) в Кишинёве будет организован при физическом присутствии учащихся, с соблюдением всех правил. Также возвращаются к обычному режиму работы школы со спортивным профилем, с внеклассной деятельностью.

Деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, библиотек, музеев будет осуществляться с наполняемостью в 50% от имеющегося количества мест, с предъявлением сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Мероприятия, организуемые на открытом воздухе, в парках и зонах отдыха, будут проводиться в специально отведённых местах при строгом соблюдении санитарных норм.

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