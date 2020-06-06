Хроника коронавируса: количество погибших в мире превысило 390 000

Хроника коронавируса: количество погибших в мире превысило 390 000

За всё время пандемия коронавируса унесла жизни 392 878 человек. Более 6 696 690 случаев заболевания были диагностированы в 196 странах. Более 2 886 800 человек вылечились.

Число диагностированных случаев не может считаться точным, пишет trm.md. Так, некоторые страны проводят тесты только в тяжёлых случаях, а во многих бедных государствах возможности обследования пациентов и вовсе ограничены.

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