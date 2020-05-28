Хранитель культурного кода гагаузов

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О выдающемся литераторе Буджака

Третий год подряд 27 мая жители автономии отмечают День гагаузской культуры, который объединяет всех работников этой области – от музейных смотрителей до известных художников.

Праздник учредили в 2018 году, когда отмечали 85-летие со дня рождения Дмитрия Карачобана, настоящего подвижника гагаузской культуры, который вынес гагаузское имя с буджакских степных просторов в мир большой литературы и искусства.



Жажда знаний

Говорят, в каждом человеке живёт талант. Надо помочь ему раскрыться, а дальше он сам наберёт свою высоту. Дмитрий Карачобан появился на свет в 1933 году в Бешалме. Детство его пришлось на войну и голодные годы.

В 17 лет Дмитрий уехал на заработки в Харьков. Сейчас мы уже не узнаем, отчего тогда в нём проснулась такая жажда знаний, что он тяжело трудился на стройке днём, а вечером не пропускал ни одного урока в вечерней школе.

После армии Д. Карачобан полтора года проучился в Республиканском художественном училище имени И. Репина в Кишинёве. Экстерном сдал экзамены за девятый и десятый классы и поступил в Кагульское педучилище. Работая учителем в Бешалминской средней школе, стал студентом московского вуза.

Дмитрий Карачобан пришёл к нам из других миров как вестник. Иначе чем объяснить то, что он сумел оставить такой глубокий след в гагаузской культуре, что ему нет равных…

Он один такой

Поступление выпускника сельской школы в московский вуз даже теперь, в век интернета, повод гордиться не только самому абитуриенту, его семье, но и жителям всего села. А оказаться в списке студентов в 60-е годы для парня из Бешалмы было вообще фантастикой. Наверное, для Дмитрия выдержать экзамены в единственный в СССР Литературный институт имени Горького, обучающий будущих литераторов, было сродни выходу в космос. В космос мировой культуры и литературы. Но он это сделал.

До сих пор абитуриенты этого вуза допускаются к экзаменам только после конкурса творческих работ, значит уже тогда в стихах и прозе Карачобана была одарённость, и немалая. Хотя с того времени прошло более полувека, поэт из Бешалмы остаётся единственным в Гагаузии, кто окончил этот легендарный вуз, стал членом Союза писателей СССР, чьи книги издавались в Москве.

Лезвие ножа не вставить

Дмитрий Карачобан стал входить в большую литературу. Стихи и прозу литератора, писавшего на гагаузском языке, переводили для читателей огромной страны лучшие мастера художественного слова: Вадим Кузнецов, Владимир Измайлов, Юрий Левитанский, Людмила Покровская и другие. Только с 1963 по 1977 годы в московских и кишинёвских издательствах вышло восемь сборников.

– Творчество Дмитрия Карачобана дышит фольклором, оно полно дивной поэзии и народной мудрости, – считает литературный критик и гагаузовед Пётр Чеботарь.

По его мнению, в шлифовке своих текстов писатель достиг редкого мастерства: «Лезвие ножа не вставишь – так всё подогнано!» При этом автору удалось запечатлеть образы, детали быта, язык и нравы его народа, которые давно ушли в прошлое. Поэтому книги самородка из Бешалмы по большому счёту являются литературным и историческим памятником.

Киноновеллы из жизни

Дмитрий Карачобан владел не только золотым пером. На гонорары, полученные за издание четырёх книг, он купил киносъёмочный аппарат, проектор, магнитофон и с помощью этой нехитрой техники снял более 40 короткометражных фильмов.

– Гостям мы показываем цветной фильм «Свадебные обряды гагаузов», смонтированный отцом из сюжетов, которые он снимал в течение пяти с половиной лет на свадьбах в Бешалме и в Конгазе, – рассказывает дочь писателя, директор Национального историко-этнографического музея им. Д. Карачобана Людмила Марин. – Документальная лента повествует обо всех нюансах таинства, которые жених и невеста проходят за две недели до свадьбы, во время неё и после.

Киносерию «Гагаузские новеллы» писатель поставил по собственным рассказам. Миниатюры рассказывают о жизни гагаузов ярче многих научных трудов. Одна из них называется «Пара постолов» («Бир чифт чарык»). Это рассказ о сироте, которому пообещали расплатиться новыми постолами за трёхмесячную службу в румынской армии, куда его записали вместо односельчанина. Пройдя через казарменные издевательства, парень возвращается домой. Вместо новой обуви ему всучили старые изношенные постолы.

Музей – в подарок селу

Талантливый человек талантлив во всём, и Дмитрий Карачобан яркий тому пример. Литератор обладал талантом собирателя и устроителя музея. Много лет подряд он собирал предметы старины, исходив вдоль и поперёк все сёла юга Молдавии. И собрал целый музей предметов быта гагаузов, переселившихся в XIX веке на бессарабские земли. В 1964 году Карачобану, работавшему тогда библиотекарем, выделили для размещения его сокровищ освободившееся здание сельского совета, а 16 сентября 1966 года состоялось открытие первой экспозиции.

Собирателю пришлось совмещать в своём лице целый штат сотрудников: фотографа, художника, плотника, кинооператора и директора. При этом все работы приходилось выполнять на добровольных началах. Только через год колхоз «Правда» назначил неутомимому подвижнику ежемесячное жалование. За более чем полвека фонд Историко-этнографического музея

им. Д. Карачобана в Бешалме вырос до 20 тыс. экземпляров. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Они не все понимают стихи поэта на гагаузском языке, но каждого неизменно восхищает поступок Дмитрия Карачобана, который своим творчеством в литературе, кинодокументалистике и музейном деле стремился сохранить для потомков культурный код своего народа. И это ему удалось.

Мнение Капаклы

Путеводная звезда

Родом я из Бешалмы. В Историко-этнографическом музее имени Д. Карачобана мой отец работал сторожем, и я вечерами приходил к нему на работу. Бродил по залам музея и подолгу рассматривал экспонаты, собранные Дмитрием Николаевичем. Больше всего меня завораживала галерея портретов, написанных Карачобаном в 60-е годы: работящие, скромные сельчане, в которых художник раскрыл моральную чистоту и истинное человеческое достоинство. Помню каждое из полотен: портрет Ильи Терзи («Мужчина с жёлтым шарфом»), Прасковьи Тамайлы, Георгия Гайдаржи («Батрак»), Владимира Чобана и другие. Простые гагаузские лица, но каждое говорит о большом жизненном опыте и душевной силе.

Личность Дмитрия Карачобана повлияла на мою жизнь. Заведуя Историко-этнографическим музеем, он открыл при нём детскую изостудию, где ребятишки из Бешалмы учились рисовать, лепить, выжигать, печатать линогравюры. Под влиянием этого проекта я много лет мечтал открыть для детей ремесленную школу, и счастлив, что это удалось. Верю: наши воспитанники, кем бы они ни стали, со временем присоединятся к числу хранителей гагаузской культуры, о которой всю жизнь радел Дмитрий Николаевич. Моему земляку и коллеге по школе художнику Ивану Каранастасу повезло знать Карачобана лично и с ним общаться. Он рассказал мне один случай. Как-то оба отправились в Кишинёв. От села до трассы шли пешком. Пригревало солнышко, зеленели поля, в небе пели жаворонки. Карачобан вдруг остановился, лёг в траву и стал по ней кататься, приговаривая: «Боже, как хорош этот мир!» Кто знает, может, именно в тот день у него родились такие удивительные стихи:

Добром и нежностью влекомый,

Я по родной земле шагал.

Не обижал я незнакомых

И близких мне не обижал.

Не избегал в дороге риска,

Старался и цветов не мять,

А если вдруг склонялся низко,

То чтобы птицам не мешать…

Пётр Капаклы,

руководитель Комратской ремесленной школы,

председатель Ассоциации Gagauz Halk Zanaatlari («Гагаузские народные ремёсла»)

Комментарий

Вестник из других миров

Марина Семёнова, начальник Главного управления культуры и туризма Гагаузии:

– Мне порой кажется, что Дмитрий Карачобан пришёл к нам из других миров как вестник. Иначе чем объяснить то, что он сумел оставить такой глубокий след в гагаузской культуре, что ему нет равных…

Два года назад автономия отметила 85-летие просветителя выставкой его картин и скульптур. На радио и ТВ вышли в эфир передачи о его творчестве, состоялась театральная постановка. Но Дмитрий Николаевич для каждого гагауза – такая знаковая фигура, что мы стремимся отмечать не только его юбилеи, а каждую дату его рождения.

В этом году выйдет в свет новая книга его произведений – стихи, проза, пьесы. Сборник уже получил заключение межведомственной комиссии по книгоизданию и готовится к печати.

Татьяна СОЛОВЬЁВА