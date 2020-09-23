Хранил марихуану в диване: нарушителю грозит наказание

0

Тираспольчанка обратилась в милицию из-за очередного скандала, устроенного сожителем её дочери.

В ходе разбирательства выяснилось, что на счету ранее судимого гражданина есть и другие противоправные действия. В диване мужчина хранил наркосодержащее растение. Он пояснил, что собирал и высушивал коноплю для личного употребления.

Марихуана общим весом 13 граммов была изъята, пишет mvdpmr.org. За незаконное хранение наркотических средств подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.