Хранил марихуану в диване: нарушителю грозит наказание

Хранил марихуану в диване: нарушителю грозит наказание

Тираспольчанка обратилась в милицию из-за очередного скандала, устроенного сожителем её дочери.

В ходе разбирательства выяснилось, что на счету ранее судимого гражданина есть и другие противоправные действия. В диване мужчина хранил наркосодержащее растение. Он пояснил, что собирал и высушивал коноплю для личного употребления.

Марихуана общим весом 13 граммов была изъята, пишет mvdpmr.org. За незаконное хранение наркотических средств подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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