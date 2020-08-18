Хозяину ресторана в парке “La Izvor” придётся оплатить его демонтаж и вывоз (ФОТО)

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Работы по эвакуации из парка “La Izvor” ресторана, занимающего муниципальную землю в зоне отдыха, продолжаются 5 дней.

Как рассказал генпримар Ион Чебан, претура Буюкан демонтировала и вывезла части летней террасы и две точки предоставления услуг аренды, которые работали не в соответствии с правилами размещения пунктов уличной торговли. В конце недели работы будут завершены, и вся скопившаяся здесь грязь, гнилой деревянный пол и импровизированные туалеты будут вывезены.

Уточню: претура отправила экономическому агенту предписание с требованием добровольно убрать незаконные объекты, но он не сделал этого. В связи с этим было решено убрать их принудительно. После завершения демонтажа и вывоза претура представит в суд пакет документов о понесённых расходах, чтобы экономический агент их возместил, – заявил градоначальник.

Также претура Буюкан не продлила схемы размещения комплексу, предоставляющему развлекательные услуги, так как согласно Концепции по реконструкции парка, на его территории не осуществляется коммерческая деятельность.

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