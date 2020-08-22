Хотели сварить наркотик: правоохранители задержали троих “отдыхающих”

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В милицию Бендер поступило сообщение от жителей частного сектора, которые пожаловались на то, что в воздухе ощутим запах ацетона. Это случилось после того, как трое неизвестных мужчин расположились на берегу реки.

Личности отдыхающих оперативно установили, пишет mvdpmr.org. Один из них оказался жителем села Терновка, два других – ранее неоднократно судимыми бендерчанами.

Как выяснилось, приятели пришли на берег, чтобы сварить наркотик. С собой взяли приспособления для приготовления раствора опия. Правоохранители изъяли ёмкости, опиумный мак, медикаменты, ацетон и шприцы.

По факту незаконного изготовления и хранения наркотических средств ведётся разбирательство.

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