Хотели построить хижину: двое детей заблудились в лесу в Шолданештах

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Двое детей в возрасте 10 и 14 лет заблудились в лесу недалеко от села Шестачь Шолданештского района. Инцидент произошёл сегодня.

В службу 112 ранним утром позвонил 14-летний мальчик, который сказал, что не может найти дорогу домой. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, дети ушли в лес, чтобы построить там хижину, и заблудились.

К поискам несовершеннолетних были привлечены спасатели, а также сотрудники территориального инспектора полиции. Менее чем через два часа сотрудники ГИЧС нашли детей в лесу на расстоянии около 10 км от их дома. Они не пострадали и благополучно были доставлены по месту жительства. Обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.

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