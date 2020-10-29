Хотели избежать штрафа, но “заработали” уголовное дело: за дачу ложных показаний задержаны трое жителей Страшен (ВИДЕО)

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Трое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет из Страшенского района задержаны на 72 часа по подозрению в даче ложных показаний. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один за мошенничество, второй – за умышленное убийство.

По данным Генерального инспектората полиции, 3 октября правоохранители из Криулян остановили микроавтобус, который перевозил 12 кв.м. древесного материала без документов о происхождении. Более того, у водителя не было документов на техническую эксплуатацию транспортного средства. В машине также находились другие мужчины. Недовольные тем, что их остановили и задокументировали, а также для того, чтобы избежать наказания, они обратились в Службу внутренней безопасности и антикоррупции, сообщив, что патрульные потребовали у них взятку и применили физическую силу.

В результате расследования, проведенного прокуратурой Криулян, было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что как потерпевшая сторона, так и свидетели дали ложные показания. Стоит отметить, что место, где был остановлен микроавтобус, находится под видеонаблюдением. Об этом не знали водитель и пассажиры транспортного средства.

Прокуратура Криулян возбудила два уголовных дела в связи с ложным доносом и дачей ложных показаний. Виновным грозит штраф в размере от 27 500 до 57 500 леев или до 5 лет лишения свободы.

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