Хотели избежать самоизоляции: на границе изъяли три фальшивых сертификата о вакцинации против COVID-19

Хотели избежать самоизоляции: на границе изъяли три фальшивых сертификата о вакцинации против COVID-19

Шесть поддельных документов, в том числе три сертификата о вакцинации против COVID-19, были обнаружены пограничниками в ходе проверок на контрольно-пропускных пунктах “Джурджулешть-Галац”, “Паланка” и “Тудора”.  

По данным пресс-службы Пограничной полиции, трое граждан Молдовы в возрасте 31, 40 и 45 лет при прохождении молдо-румынской границы предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19, чтобы избежать самоизоляции. Один из нарушителей признался, что справку приобрёл за 160 евро у человека, которого нашёл по объявлению.

Документы были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы.

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