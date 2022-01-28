Хотели избежать самоизоляции: на границе изъяли три фальшивых сертификата о вакцинации против COVID-19

Хотели избежать самоизоляции: на границе изъяли три фальшивых сертификата о вакцинации против COVID-19

Три поддельных сертификата о вакцинации против COVID-19 были обнаружены и изъяты пограничниками в ходе проверки на контрольно-пропускном пункте “Скулень”.  

По данным пресс-службы Пограничной полиции, трое граждан Молдовы в возрасте 27, 28 и 36 лет, пассажиры автомобиля, предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19, чтобы избежать самоизоляции. Нарушители сообщили, что сам водитель занимался получением документов с помощью посредника, которого нашёл в соцсетях.

Справки были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы.

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