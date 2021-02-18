Хотела повидать приятеля: гражданка Украины незаконно пересекла границу Молдовы

0

Мобильный патруль Пограничной полиции заметил этим утром подозрительное транспортное средство. Из машины вышла женщина и направилась пешком к границе.

Как выяснилось, 40-летняя гражданка Украины прибыла в Молдову в начале недели также обманным путём, испугавшись того, что её отправят на самоизоляцию. В нашей стране она хотела лишь проведать друга.

На имя гражданки заведены два уголовных дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.