Хотела повидать приятеля: гражданка Украины незаконно пересекла границу Молдовы

Хотела повидать приятеля: гражданка Украины незаконно пересекла границу Молдовы

Мобильный патруль Пограничной полиции заметил этим утром подозрительное транспортное средство. Из машины вышла женщина и направилась пешком к границе.

Как выяснилось, 40-летняя гражданка Украины прибыла в Молдову в начале недели также обманным путём, испугавшись того, что её отправят на самоизоляцию. В нашей стране она хотела лишь проведать друга.

На имя гражданки заведены два уголовных дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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