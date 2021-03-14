Хотела настроить автомагнитолу: автомобиль с девушкой за рулём перевернулся на крышу

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В Григориопольском районе на 3-м километре автодороги «Красногорка–Бычок» перевернулся Nissan. За рулём автомобиля была 20-летняя девушка. Она не пострадала.

Машиной автоледи управляла в трезвом состоянии. Инспекторам ГАИ объяснила: отвлеклась от управления, так как хотела настроить автомагнитолу. В этот момент автомобиль выехал на обочину, его занесло и перевернуло, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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