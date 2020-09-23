Хотела нанять киллера, чтобы убить должника: жительнице столицы грозит пожизненное (ВИДЕО)

Хотела нанять киллера, чтобы убить должника: жительнице столицы грозит пожизненное (ВИДЕО)

56-летняя жительница Кишинёва готовила заказное убийство. На её след вышли сотрудники СИБ, когда она стала активно искать киллера. Его руками женщина хотела “ликвидировать” 41-летнего мужчину, который задолжал ей определённую сумму денег. 

Благодаря оперативным действиям правоохранителей убийство было предотвращено. На поиски женщины “откликнулся” офицер под прикрытием. Он представился киллером и согласился за денежное вознаграждение выполнить заказ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемую взяли с поличным в момент передачи второго транша и поместили под арест на 72 часа. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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