Хотела нанять киллера, чтобы убить должника: жительнице столицы грозит пожизненное (ВИДЕО)

0

56-летняя жительница Кишинёва готовила заказное убийство. На её след вышли сотрудники СИБ, когда она стала активно искать киллера. Его руками женщина хотела “ликвидировать” 41-летнего мужчину, который задолжал ей определённую сумму денег.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей убийство было предотвращено. На поиски женщины “откликнулся” офицер под прикрытием. Он представился киллером и согласился за денежное вознаграждение выполнить заказ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемую взяли с поличным в момент передачи второго транша и поместили под арест на 72 часа. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.