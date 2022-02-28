В Бендерах отчаявшуюся женщину спасли от самоубийства

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В милицию поступило сообщение от случайного прохожего. Мужчина рассказал: в открытом окне подъезда на пятом этаже, свесив ноги, сидит женщина.

Через несколько минут наряд был на месте происшествия. Двое сотрудников милиции пытались наладить диалог с 26-летней женщиной, а другой постовой незаметно зашёл в подъезд и снял горожанку с окна.

Женщину передали бригаде “скорой”. Как оказалось, муж бросил молодую супругу с двумя детьми. В отчаянии она решила оборвать свою жизнь, пишет mvdpmr.org.

Сейчас бендерчанка находится в больнице, с ней работают специалисты.

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