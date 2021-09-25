Хотел сэкономить: жителя столицы уличили в незаконном подключении к водоснабжению

Хотел сэкономить: жителя столицы уличили в незаконном подключении к водоснабжению

У жителя столицы уже был заключён договор с АО “Apă-Canal Chișinău”, однако он незаконно оборудовал дополнительную систему, с помощью которой подключился к центральному водоснабжению. 

О нарушении поставщику услуги сообщил другой потребитель. По результатам проверки факт незаконного подключения к водоснабжению был подтверждён. Сотрудники АО “Apă-Canal Chişinău”отключили соответствующий объект от услуги, сообщает unimedia.info.

Владелец дома должен будет покрыть расходы за незаконное потребление воды, а также оплатить штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md