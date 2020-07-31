Хотел решить конфликт ножом: в столице арестовали мужчину с криминальным прошлым (ВИДЕО)

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Подозреваемого в попытке убийства 40-летнего жителя столицы арестовали на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 27 июля в столичном секторе Чеканы. Жители дома на улице Игорь Виеру нашли мужчину с ножевым ранением в области шеи. На место происшествия прибыла оперативная группа. В рамках расследования было установлено, что потерпевшим является 40-летний мужчина. Его в срочном порядке госпитализировали.

Преступник скрылся с места происшествия, однако полицейским удалось быстро идентифицировать его. Правоохранители установили, что инцидент произошел в квартире подозреваемого. Он и потерпевший употребляли спиртные напитки, между ними вспыхнула ссора. Хозяин жилища схватил нож и ударил им собутыльника.

Полицейские задержали подозреваемого. Во время допроса он признал свою вину. Примечательно, что у мужчины криминальное прошлое. По факту попытки убийства возбуждено уголовное дело.

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