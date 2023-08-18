Хотел попасть в ЕС по поддельным документам: его планы нарушили пограничники

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Нарушение было задокументировано накануне на КПП “Леушень-Албица”.

По данным пограничной полиции, контроль проходил автобус рейса “Молдова-Германия”. У одного из пассажиров, 31-летнего жителя Хынчештского района, нашли румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. Этот факт был подтвержден в результате дополнительной проверки.

На допросе мужчина признался, что купил документ через посредника за 150 евро. По данному факту проводится расследование. Нарушителю грозит штраф.

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