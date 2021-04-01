Хотел помочь товарищу, но нарушил закон: мужчину с поддельным паспортом задержали на границе

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Накануне к пункту пропуска “Костешты” подъехал автобус, направлявшийся в Париж. В рюкзаке одного из пассажиров было румынское удостоверение личности. Документ был оформлен на имя другого человека. Пограничники установили, что паспорт был поддельным.

36-летний житель Шолданештского района сообщил, что хотел помочь односельчанину. Тот попросил забрать документ из Кишинёва и привезти во Францию.

Поддельный документ изъяли, в отношении нарушителя составлен протокол.

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