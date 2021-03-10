Хотел покрасоваться перед девушкой: подросток взял машину без спроса и попал в ДТП

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В Бендерах автоинспекторы заметили за рулём Mercedes подозрительного молодого человека. Требование остановиться водитель проигнорировал.

Юноша продолжил движение и совершил столкновение с микроавтобусом, после чего попытался скрыться. Автомобиль остановили, за рулём оказался 14-летний школьник, пишет mvdpmr.org. Автоинспекторам несовершеннолетний пояснил: без разрешения сел за руль, чтобы забрать знакомую девочку из школы.

В ДТП никто не пострадал, у автомобилей незначительные механические повреждения. Ведётся разбирательство. Ответственность за проделки подростка понесут его родители.

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