Хотел покататься: в Оргееве подросток угнал автомобиль (ВИДЕО)

Хотел покататься: в Оргееве подросток угнал автомобиль (ВИДЕО)

В полицию обратился житель села Киперчены Оргеевского района и заявил об угоне автомобиля.

По словам потерпевшего, он приехал в гости к односельчанину, а машину припарковал перед воротами, оставив в замке зажигания ключ.

Машину вскоре нашли на одной из улиц села. Как оказалось, угон совершил 16-летний подросток. У юноши не было водительских прав, поэтому он прокатился по селу и бросил чужой автомобиль.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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