Хотел подзаработать: подростку-наркокурьеру грозит до 20 лет тюрьмы

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Сотрудники бендерского уголовного розыска задержали 16-летнего наркокурьера во время сбыта запрещённых веществ.

Восемь свёртков с наркотическим веществом находились в кармане у подозреваемого. Оперативникам молодой человек показал тайники, где спрятал ещё девять закладок с синтетическим наркотиком «соль», сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Парень во всём признался и сказал, что хотел таким образом подзаработать, чтобы не зависеть от родителей. До этого юноша не имел проблем с законом, наркотики сам не употреблял. Однако за распространение запрещённых веществ молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

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