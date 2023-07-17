Хотел переплыть Днестр: в Дубоссарах спасли тонущего мужчину

Хотел переплыть Днестр: в Дубоссарах спасли тонущего мужчину

Дежурившие на городском пляже в Дубоссарах спасатели увидели в воде, далеко за буйками, мужчину. Было видно, что пловец уже выбился из сил.

К тому времени, когда на лодке к нему подплыли, мужчина начал захлёбываться. Один из специалистов прыгнул в воду, подхватил тонувшего пенсионера и поднял его в лодку, пишет mvdpmr.org.

На берегу мужчина признался, что употреблял алкоголь и в какой-то момент решил переплыть на противоположный берег Днестра. Течением его начало сносить в сторону пляжа. Тогда он попал в зону видимости спасателей, которые вовремя пришли на помощь.

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