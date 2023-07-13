Хотел отвадить от бутылки кулаками: мужчине “светит” 15 лет тюрьмы за убийство сожительницы

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В одном из сёл Чимишлийского района между сожителями вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

53-летний мужчина возмутился, что его 39-летняя возлюбленная “приложилась к стакану”, хотя находилась на медикаментозном лечении. Конфликт перешёл в рукоприкладство. Дебошир ударил сожительницу по голове и оставил на кровати. На следующий день, увидев, что женщина без сознания, он вызвал скорую помощь, но врачам сказал, что она отравилась.

Пациентка попала в реанимацию, а через 8 дней скончалась в больнице, не приходя в сознание. Судмедэкспертиза показала, что женщина получила травму головы, что и привело к смерти.

Первым под подозрение попал сожитель погибшей. Его поместили под арест. Позже он признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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