“Хотел очистить город от грязи”: в Тирасполе поймали поджигателя мусорных баков

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В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в поджогах мусорных баков. Ранее судимый тираспольчанин в декабре освободился из тюрьмы.

Факты поджогов были зафиксированы в центральной части города 26-го и в ночь на 31 мая. Задержанный признался в умышленном совершении противоправных действий. Свои поступки объяснил тем, что хотел очистить город от грязи и неприятного запаха. Известно также, что этот мужчина подозревается в краже, по факту которой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. За нарушение требований особого правового режима суд назначил ему пять суток административного ареста.

По факту поджогов проводится доследственная проверка.

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