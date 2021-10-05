Хотел объехать яму: невнимательный водитель спровоцировал ДТП в Рыбнице

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Авария произошла на пересечении улиц Гвардейской и Мичурина. Водитель Mercedes выехал на перекрёсток, когда на светофоре горел «красный».

Мужчина объяснил правоохранителям: хотел повернуть направо на разрешающую дополнительную стрелку, однако в правой полосе была яма, которую он решил объехать. Невнимательность сыграла свою роль. В результате он врезался в машину такси марки Dacia, которая двигалась на «зелёный».

Оба водителя были трезвы. У машин серьёзные механические повреждения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В момент аварии в салоне такси находился пассажир. У 22-летнего молодого человека врачи диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника и рваную рану мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи он был отпущен домой.

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