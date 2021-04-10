Хотел наказать обидчика: хулиган “подшофе” повредил чужое авто

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За помощью к правоохранителям обратился житель Рыбницкого района. Мужчина пояснил, что кто-то разбил фару и стоп-сигналы его автомобиля. Минивэн был припаркован у подъезда дома.

Подозреваемого, 36-летнего рыбничанина, доставили в местный отдел милиции. Мужчина был пьян. Он пояснил, что хотел наказать обидчика.

Как оказалось, хозяин авто перевозил мебель, обнаружил постороннего человека сидящим на диване и прогнал его. Незнакомца это обидело. Когда у машины никого не было, злоумышленник разбил ногой фары.

Рассматривается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за хулиганство.

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