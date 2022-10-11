Хотел избежать наказания: совершивший аварию водитель “прикрывался” угоном

0

Суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю села Чобручи. Он признан виновным в заведомо ложном доносе.

Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии опьянения, попал в дорожно-транспортное происшествие: выехал за пределы проезжей части и столкнулся с железобетонной опорой. Оставив транспортное средство, мужчина покинул место аварии, пишет novostipmr.com.

Чтобы уйти от ответственности за вождение в пьяном виде, гражданин по телефону сообщил в дежурную часть о том, что у него угнали машину. Правоохранители быстро нашли “угнанный” автомобиль на месте аварии, а вскоре и вывели на чистую воду заявителя.

По решению суда виновный в заведомо ложном доносе обязан выплатить штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.