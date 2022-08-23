Хотел доказать, что бессмертен: мужчина принял крысиный яд, запив его водкой

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Житель одного из сёл Рыбницкого района решил доказать своей бабушке, что бессмертен. Вечером 20 августа 36-летний мужчина в качестве закуски к спиртному принял крысиный яд. Несколько зёрен отравы для грызунов он демонстративно запил водкой и отправился спать.

Утром сельчанин проснулся, понял, что здоровье у него богатырское, и решил это отметить внеплановым алкогольным возлиянием. Плохо экспериментатору стало к обеду. Из-за стола он отправился прямиком в реанимацию.

Сейчас великовозрастный внук в больнице под присмотром медиков. Оказалось, яд, который он принял, обладает отсроченным действием. Несколько дней симптомы отравления могут не проявляться, в дальнейшем, если количество яда было значительным, с высокой вероятностью появится угроза жизни, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На этот раз любителю спиртного и острых ощущений повезло, страшных последствий удалось избежать. Спустя сутки интенсивной терапии пациента из реанимации перевели в обычную палату.

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