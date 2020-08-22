«Хороший шаг для граждан»: Додон объяснил желание испытать российскую вакцину от COVID-19 на себе

0

Президент дал эксклюзивный комментарий по этому поводу телеканалу «Звезда».

Я принял решение, что первое лицо может взять на себя риски стать первым гражданином страны, который опробует эту вакцину. Как только будет возможно, я готов попробовать на себе. Это будет хорошим шагом для наших граждан, будет меньше скептиков, – рассказал Додон.

По его словам, большинство жителей Молдовы с оптимизмом восприняли новости о появлении российской вакцины, а сам президент сразу поздравил руководство нашей страны.

Мы, как и большинство жителей любой страны, с оптимизмом отнеслись к тому, что наконец-то появилась вакцина. И очень рад, что она появилась в Российской Федерации. Сразу поздравил российское руководство, у меня была встреча с послом по этому поводу. Вообще, я думаю, вакцина – это один из основных вопросов, которые будут обсуждаться в ближайшее время, – подчеркнул президент.

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.