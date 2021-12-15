“Хорошие времена”: жители столицы шокированы счетами за отопление

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Счета за отопление и природный газ с новыми тарифами возмутили жителей столицы. Во многих случаях люди говорят, что им придется платить вдвое больше, по сравнению с отопительным сезоном прошлого года. Недовольны горожане и компенсацией, предоставленной государством.

Пользователи социальных сетей выкладывают на всеобщее обозрение квитанции, превышающие 3000 леев, сообщает ntv.md. Люди задаются вопросом: какие суммы там будут указаны, если ударят морозы?

– Нам пришло 1770 леев. Это ужас. Нет слов. На 700 леев добавили. Конечно, это много. Как справляться, если я 2000 получаю? Но кому об этом говорить? Наше правительство не заинтересовано. Кто мы? Мы – никто. – Если в том году было 400 леев, сейчас – 730. У меня однокомнатная квартира, одна батарея. Но два одеяла спасают. – Если у пенсионера пенсия 1600 леев, а за отопление приходит 1700, то надо спросить у нашего правительства. Не надо мне никакой компенсации, не надо никакой помощи, научите меня, как распределить эту пенсию на коммунальные, на питание, на одежду. – Сейчас очень тепло, а пришло 1845 леев. Это слишком много для этой температуры на улице. – Очень дорого, особенно для стариков, у которых маленькие пенсии, нищие из-за лекарств и т.д. Мы очень недовольны руководством страны, – говорят недовольные жители столицы.

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