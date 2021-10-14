“Хорошие времена” закончились, не успев начаться, – Додон

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Лидер ПСРМ Игорь Додон обратился к действующей власти со словами, которые в последнее время всё чаще слышны от граждан: если люди замерзнут в домах, они выйдут на улицу, чтобы согреться на протестах.

Игорь Додон отметил, что народ очень хорошо понимает все политические и экономические ошибки, которые представители ПДС совершили до сих пор, и подчеркнул, что терпению людей есть предел.

– Срочно приступайте к разрешению газового и электроэнергетического кризиса, разрешайте другие кризисы, которые вы спровоцировали, не задирайте нос и не ждите подарков от партнёров. Приступайте к работе, потому что каждый пропущенный день приближает страну к энергетическому коллапсу и погружает народ в нищету, а вы приближаетесь к краю политической пропасти, в которую вас бросит общество. “Хорошие времена” закончились, не успев начаться, – подытожил он.

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