“Хорошие времена” закончились, не успев начаться, – Додон

“Хорошие времена” закончились, не успев начаться, – Додон

Лидер ПСРМ Игорь Додон обратился к действующей власти со словами, которые в последнее время всё чаще слышны от граждан: если люди замерзнут в домах, они выйдут на улицу, чтобы согреться на протестах.

Игорь Додон отметил, что народ очень хорошо понимает все политические и экономические ошибки, которые представители ПДС совершили до сих пор, и подчеркнул, что терпению людей есть предел.

– Срочно приступайте к разрешению газового и электроэнергетического кризиса, разрешайте другие кризисы, которые вы спровоцировали, не задирайте нос и не ждите подарков от партнёров. Приступайте к работе, потому что каждый пропущенный день приближает страну к энергетическому коллапсу и погружает народ в нищету, а вы приближаетесь к краю политической пропасти, в которую вас бросит общество. “Хорошие времена” закончились, не успев начаться, – подытожил он. 

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Комментарии (2)

  1. Măi Dondone, pentru tine s-au terminat timpurile bune. Nu face ”colb” și nu te prezenta din numele poporului. Situația cu gazul s-a format în toată Europa din mofturile patronului tău-PUTIN, care este bolnav de cap.

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  2. Додон знает, что говорит! У него нет смелости развивать тему. Экономические и политические вопросы – это мелочи жизни… Некоторые “комментаторы”, не владея информацией, хулят того, кто в скором времени будет царём Молдовы… Так как интернет под абсолютным контролем, то таким придётся искать вскоре, пути отступления…

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