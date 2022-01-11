“Хорошие” времена: за месяц дизельное топливо подорожало более чем на 1 лей, а бензин – почти на 2 лея

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За месяц дизельное топливо подорожало на 1,3 лея, а 95-й бензин – на 1,8 леев.

В начале сентября литр 95-го бензина стоил 20,23 лея, а в середине октября – 21,45 леев. Эта цена сохранилась и в ноябре. Дизельное топливо с 16,42 леев в начале сентября к середине октября поднялось до 18,46 леев за литр, а через месяц – до 18,52 леев за литр. Сжиженный газ подорожал с сентября до ноября с 12,07 леев до 13,15 леев. Впоследствии цены на топливо постепенно снижались, достигнув в середине декабря 20,04 лея за литр бензина и 17,12 лея за литр дизельного топлива, пишет ipn.md.

На 11 января Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальную базовую цену в 21,80 леев за литр бензина и 18,45 леев за литр дизтоплива.

По данным НАРЭ, рост цен на нефтепродукты в новом году объясняется в основном тем, что с 1 января 2022 года увеличились ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом. Так, акциз на тонну импортируемого бензина увеличился на 586 леев, а на тонну дизельного топлива – на 237 леев, что соответственно отражается на окончательной цене в АЗС.

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