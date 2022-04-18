“Хорошие времена” всё “лучше”: бюджет аппарата Майи Санду вырастет ещё на 1,5 млн леев

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Бюджет аппарата президента вырастет в этом году ещё на 1,5 млн леев. Правительство рассматривает сегодня проект поправок в Закон о бюджете на 2022 год. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, после принятых изменений бюджет президентуры превысит 34 млн леев. В настоящее время он составляет 32,5 млн.

Стоит отметить, что, будучи кандидатом на должность президента, Майя Санду обещала сократить расходы президентуры.

– В стране, где большинство граждан живут бедно, ответственный президент не может купаться в роскоши. Я выйду с предложением о сокращении трат президентуры. Уберу забор и буду ближе к людям, – говорила Санду, напоминает telegraph.md.

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