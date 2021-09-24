“Хорошие времена” всё ближе: вслед за газом подорожает и электроэнергия

“Хорошие времена” всё ближе: вслед за газом подорожает и электроэнергия

С апреля жители Молдовы будут больше платить за свет. Об этом объявил директор НАРЭ Еуджен Карпов в рамках передачи на частном телеканале. Он объяснил, что срок действующего контракта истекает 1 апреля, а новая цена будет зависеть от стоимости газа, которая, как уже известно, вырастет.  

– На данный момент у нас старая цена и старый тариф, но стоимость газа отразится и на стоимости электроэнергии, – сказал Карпов. 

Ранее стало известно, что тариф на газ вырастет примерно на 35% и составит около 6 леев за кубометр.

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