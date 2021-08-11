«Хорошие времена» наступили только для 63 депутатов ПДС, – Фуркулицэ

«Хорошие времена» наступили только для 63 депутатов ПДС, – Фуркулицэ

Обещанные партией «Действие и солидарность» «хорошие времена» пока что настали только для 63 депутатов ПДС. Об этом в рамках «Интервью недели» на «Первом в Молдове» заявил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Если кто-то из граждан уже почувствовал наступление «хороших времён» – пусть скажет об этом. Но я пока что этого не видел, – сказал он.

Ранее Наталья Гаврилица признала, что «хорошие времена» в Молдове наступят нескоро.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md