«Хорошие времена» наступили только для 63 депутатов ПДС, – Фуркулицэ

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Обещанные партией «Действие и солидарность» «хорошие времена» пока что настали только для 63 депутатов ПДС. Об этом в рамках «Интервью недели» на «Первом в Молдове» заявил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Если кто-то из граждан уже почувствовал наступление «хороших времён» – пусть скажет об этом. Но я пока что этого не видел, – сказал он.

Ранее Наталья Гаврилица признала, что «хорошие времена» в Молдове наступят нескоро.

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