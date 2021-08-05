“Хорошие времена” настали? В столице начали нападать на русскоязычных граждан (ВИДЕО)

0

В Кишиневе агрессивная женщина напала на девушку, которая разговаривала на русском языке.

Инцидент произошел возле филиала одного из банков Молдовы. Женщина назвала девушку «стервой», «вонючей русской» и обвинила её в том, что она и ей подобные «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года».

В ситуацию вмешались охранник учреждения и полиция. Женщине грозит штраф, пишет actualitati.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.