“Хорошие времена” настали? В столице начали нападать на русскоязычных граждан (ВИДЕО)

“Хорошие времена” настали? В столице начали нападать на русскоязычных граждан (ВИДЕО)

В Кишиневе агрессивная женщина напала на девушку, которая разговаривала на русском языке. 

Инцидент произошел возле филиала одного из банков Молдовы. Женщина назвала девушку «стервой», «вонючей русской» и обвинила её в том, что она и ей подобные «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года».

В ситуацию вмешались охранник учреждения и полиция. Женщине грозит штраф, пишет actualitati.md.

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