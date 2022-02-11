“Хорошие времена”: Молдова лидирует в европейском рейтинге роста цен

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Республика Молдова находится на втором месте в рейтинге европейских государств по росту цен. Так, уровень инфляции достиг 13,94%. Нашу страну обогнала только Турция, где рост цен составил 48,6%.

В Республике Молдова 2021 год ознаменовался рекордным ростом цен на продукты питания, которые преобладают в потребительской корзине малоимущих. Цены на продукты в 2021 году выросли на 17,5%, что является абсолютным рекордом за последние 18 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда продукты питания подорожали на 20%, передаёт gagauzinfo.md.

Высокий уровень инфляции также зафиксирован в Эстонии – 11,3%, Литве – 10,6%, Украине – 10%. В Беларуси инфляция составила 9,9%, в России – 8,7%, а в Польше – 8,6%. Странами, которые меньше всего пострадали от роста мировых цен, стали Лихтенштейн, Швейцария – 1,5%, Мальта – 2,6% и Франция – 2,9%.

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