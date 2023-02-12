“Хорошие” времена: электричество за год подорожало на 78,52%, газ – на 63,71%, а отопление – на 56,28%

“Хорошие” времена: электричество за год подорожало на 78,52%, газ – на 63,71%, а отопление – на 56,28%

За последний год (с января 2022 года по январь 2023 года) средние потребительские цены в Молдове выросли на 27,3%. Продукты питания подорожали на 28,6%, непродовольственные товары – на 18,4%, а предоставляемые населению услуги – на 38,9%, свидетельствуют данные Нацбюро статистики.

Больше всего за год подорожала электроэнергия – на 78,52%. Газ стал на 63,71% дороже, а отопление – на 56,28%. Пассажироперевозки выросли в цене на 60,37%.

Что касается продуктов питания, то больше всего подорожал сахар – на 54,38%. Яйца стали на 44% дороже, фрукты – на 42,79%, а овощи – на 41,12%.

Топливо подорожало за год на 30%, а стройматериалы – почти на 24%.

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