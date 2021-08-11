Хорошие времена для родственников? Двоюродная сестра Санду стала пресс-секретарём Гаврилицы (ВИДЕО)

Хорошие времена для родственников? Двоюродная сестра Санду стала пресс-секретарём Гаврилицы (ВИДЕО)

Анастасия Табурчану была назначена во вторник пресс-секретарём Натальи Гаврилицы. Табурчану приходится двоюродной сестрой Санду. Она появлялась в фильме, запущенном во время кампании по президентским выборам, в котором говорилось о родственниках главы государства.

Про Табурчану ранее писал и Богдан Цырдя в своих материалах о внешнем финансировании Санду на выборах. В частности, девушка работала экспертом в фонде CAER вместе с самой Майей Санду, а также Игорем Гросу и Лилианой Николаеску-Онофрей, пишет primul.md.

В правительстве пока не объяснили, почему выбор Гаврилицы пал именно на Табурчану.

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