“Хорошие времена”: 80% граждан говорят, что живут хуже, чем 2 года назад

“Хорошие времена”: 80% граждан говорят, что живут хуже, чем 2 года назад

Таковы результаты общественного мнения, проведённого компанией CBS-AXA по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану». 

Согласно исследованию, суммарно 80% граждан заявили, что живут “хуже” и “гораздо хуже”, чем 2 года назад. Улучшилась жизнь всего 13,5%.

Главными проблемами люди назвали: рост цен, низкие пенсии/зарплаты, безработицу. 65,1% опрошенных заявили, что страна движется в неправильном направлении. 80% считают текущую политическую и экономическую ситуацию в стране нестабильной.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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