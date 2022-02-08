“Хорошие времена”: 80% граждан говорят, что живут хуже, чем 2 года назад

0

Таковы результаты общественного мнения, проведённого компанией CBS-AXA по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану».

Согласно исследованию, суммарно 80% граждан заявили, что живут “хуже” и “гораздо хуже”, чем 2 года назад. Улучшилась жизнь всего 13,5%.

Главными проблемами люди назвали: рост цен, низкие пенсии/зарплаты, безработицу. 65,1% опрошенных заявили, что страна движется в неправильном направлении. 80% считают текущую политическую и экономическую ситуацию в стране нестабильной.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.