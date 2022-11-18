“Хорошие времена”: 63% молдаван говорят, что за год правления ПДС их жизнь ухудшилась

0

63,4% жителей Молдовы говорят, что их жизнь за последний год ухудшилась. Не почувствовали перемен 25,6% граждан, а 10,6% стали жить лучше. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией iData – Date Inteligente.

36,4% полагают, что власти ничего не сделали для того, чтобы не допустить энергетического кризиса и роста цен. 40,7% считают, что какие-то меры были приняты, но этого недостаточно. 17% говорят, что власти сделали всё, что могли.

43,2% опрошенных считают проходящие в стране протесты оправданными, но всего треть полагает, что они завершатся отставкой правительства и досрочными выборами. За проведение последних выступают более половины жителей Молдовы.

Почти четверть граждан совсем не готова к более высоким счетам за коммунальные услуги. 19,4% собираются сократить потребление отопления, а 23,2% откажутся от других трат, чтобы рассчитаться за тепло.

27,3% считают, что в следующем году будут жить ещё хуже, чем в 2022-м, а 13,2% намерены покинуть Молдову.

Опрос проводился с 5 по 15 ноября. В нём приняли участие 1060 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.