Хорошая новость! Греция открыла границы для туристов из Молдовы

Хорошая новость! Греция открыла границы для туристов из Молдовы

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на информацию, полученную от Посольства Республики Молдова в Афинах.

Согласно данным, опубликованным в Официальном вестнике Греческой Республики 1 июля, граждане Молдовы могут въезжать на территорию Греции, в том числе в туристических целях. Для этого на границе нужно предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда.

Стоит отметить, что данное правило будет действовать до следующего обновления, запланированного на 8 июля.

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