“Хорошие люди” из ПДС пытаются сорвать встречи Додона с гражданами в районах (ВИДЕО)

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Об этом сам председатель ПСРМ рассказал в эфире передачи на телеканале “НТВ Молдова”.

– Вчера попытались устроить диверсию в Бессарабке, где я был, сорвать некоторые встречи. Вечером у меня было интервью на гагаузском телевидении, так они и туда пришли. Вот они, “хорошие люди” из ПДС. На самом же деле они агрессивные, высокомерные, они враждебно настроены. Облили фекалиями офис ПСРМ в Каушанах, а потом заявили, что это не они. Что это за люди? Разве можно доверить им управление страной? – возмутился Игорь Додон.

Он призвал оппонентов успокоиться и проводить избирательную кампанию корректно, не мешая другим.

– Мы хотим объяснить людям, как мы будем решать проблемы, с которыми они сталкиваются, как победить бедность, что делать с сёлами, которые исчезают, как будем возвращать детям школы. Майя Санду закрыла около 100 школ. Из-за этого около 100 сёл практически «мёртвые». Это мы должны объяснять людям, и мы объясняем. И люди нас поймут и поддержат, – добавил он.

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