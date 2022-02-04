Хорошие цены для “хороших людей”? Новый директор НАЦ купил квартиру площадью 124 м² всего за 38 тысяч евро

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Журналисты изучили декларацию о собственности и доходах нового директора НАЦ, назначенного накануне депутатами ПДС, и нашли в ней любопытные моменты.

В частности, внимание представителей СМИ привлекла квартира Юлиана Русу площадью 124,6 м², которая была куплена им в 2020 году всего за 785 782 или 38 642,42 евро, согласно официальному курсу Нацбанка. Таким образом, квадратный метр жилплощади обошёлся Русу всего в 310 евро, тогда как на рынке в то время метр стоил не менее 700 евро.

Согласно декларации об имуществе и доходах, Русу владеет также гаражом, двумя автомобилями и 15 счетами. На одном из них лежит 55 тысяч евро. В 2020 году он заработал 834 тысяч леев и 13,5 тысяч евро на разных рабочих местах, включая Фонд Конрада Аденауэра в Молдове.

Юлиан Русу был назначен депутатами ПДС на должность директора НАЦ сроком на 5 лет, отмечает sinteza.org.

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