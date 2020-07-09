Хорошая новость для жителей столицы! В Кишиневе появился новый благоустроенный сквер

Хорошая новость для жителей столицы! В Кишиневе появился новый благоустроенный сквер

После капремонта сегодня был открыт сквер на улице Букурией. Участок площадью 1.5 га в секторе Буюканы был впервые благоустроен, еще недавно здесь царили хаос и темнота, отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева.

⁃ Зеленые зоны – это глоток свежего воздуха для города и кишиневцев. Мы и дальше будем продолжать обустраивать парки и скверы в столице, чтобы людям было где проводить свободное время, – добавил он.

Чебан подчеркнул, что на следующей неделе начнутся работы по восстановлению парка «Alunelul».

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