Хорошая новость для жителей Ботаники: стартует капитальный ремонт бульвара Куза-Водэ

Хорошая новость для жителей Ботаники: стартует капитальный ремонт бульвара Куза-Водэ

На первом этапе будет отремонтирован отрезок между улицами Сармизеджетуса и Дачия. Подготовительные работы уже начались. Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– На данный момент ведём работы по замене старых бордюров. После этого будет осуществлён ремонт дорожного полотна. Работы выполняет муниципальное предприятие «Exdrupo», – написал он в соцсетях.

Завершением проекта станет благоустройство тротуаров. Стоит отметить, что ранее на всём бульваре было заменено уличное освещение.

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