Хорошая новость для жителей Ботаники: стартовал ремонт парка на Куза-Водэ (ФОТО)

Генеральный примар Ион Чебан сообщил о начале работ по восстановлению парка на пересечении улицы Сармизеджетуса и бульвара Куза-Водэ. Долгое время этот участок площадью 4,4 га оставался неблагоустроенным, однако вскоре ситуация изменится.

Как рассказал градоначальник, работы включают: капитальный ремонт инженерных сетей, благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установку систем полива и освещения, новой мебели и WI-FI. Кроме того, в парке появятся детская и спортивная площадки, место для проведения выставок и мероприятий, туалет. Также предусмотрено создание парковочных мест. По периметру парка установят видеокамеры.