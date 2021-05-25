Хорошая новость для жителей Ботаники: стартовал ремонт парка на Куза-Водэ (ФОТО)

Хорошая новость для жителей Ботаники: стартовал ремонт парка на Куза-Водэ (ФОТО)
Генеральный примар Ион Чебан сообщил о начале работ по восстановлению парка на пересечении улицы Сармизеджетуса и бульвара Куза-Водэ. Долгое время этот участок площадью 4,4 га оставался неблагоустроенным, однако вскоре ситуация изменится.   

Как рассказал градоначальник, работы включают: капитальный ремонт инженерных сетей, благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установку систем полива и освещения, новой мебели и WI-FI. Кроме того, в парке появятся детская и спортивная площадки, место для проведения выставок и мероприятий, туалет. Также предусмотрено создание парковочных мест. По периметру парка установят видеокамеры.
– Жители всех секторов столицы должны иметь доступ к благоустроенным зелёным зонам, где они смогут проводить свободное время, – подчеркнул Ион Чебан.

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