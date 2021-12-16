HoReCa: Действия властей приведут к потере рабочих мест

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Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха (MĂR) раскритиковала намерение Минздрава ввести обязательное наличие COVID-сертификата во всех регионах, независимо от уровня эпидемиологической опасности, и призвала власти включить разум и проявить ответственность.

Ассоциация напомнила, что в сентябре этого года сектор HoReCa ввёл ряд мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, которые меняются в зависимости от уровня эпидопасности, введённом в населённом пункте. Но кардинальные перемены нанесут огромный ущерб и сделают невозможным преодоление этого экономического коллапса, уверены представители HoReCa.

– Изменения, которые хотят внести власти, снова приведут к потере рабочих мест, расходы превысят финансовые возможности и приведут экономических агентов к банкротству. Кроме того, предложенные меры создадут больше рисков для здоровья граждан, которые будут выбирать походы в гости в небольшие и закрытые помещения, без соблюдения антиковидных мер, – считают члены ассоциации.

Представители HoReCa призвали власти вводить антиковидные меры, которые уменьшили бы риск заражения для граждан, но в то же время не приводили к банкротству экономических агентов.

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