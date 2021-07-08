HOPE на волнах Эгейского моря

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Стены, выстроенные пандемией, постепенно рушатся и творческие конкурсы, соцветьями голосов вырываются наружу. Так, недавно в Турции после некоторого перерыва состоялся очередной фестиваль TURKISH HOPE. Конкурсанты были рады вернуться к живому общению, ощутить под собой настоящую сцену и получить искренние аплодисменты восторженных зрителей.

DJ-звукорежиссёр, композитор-аранжировщик Митя Эффтэрман стал организатором и музыкальным продюсером нескольких фестивалей детского и юношеского творчества в Болгарии – OBZOR’s HOPE & NESSEBAR’s HOPE, в Турции – TURKISH HOPE и в Греции – GREECE’s HOPE. Hope – значит надежда, без которой невозможно представить доброе будущее.

Минувший фестиваль уже во второй раз прошёл в городе Дидим, расположенном на юго-западе Турции, на восточном побережье Эгейского моря. Места завораживающие, овеянные легендами, способствующие общению, дарящие вдохновение и жажду творчества.

Как уточнил Митя Эффтэрман, заместитель мэра Дидима Мустафа Шентюрк очень доброжелательно встретил конкурсантов, администрация города под патронатом мэра Ахмет Дениз Атабай предоставила прекрасный концертный комплекс. На выступлениях присутствовали депутаты турецкого парламента областного округа. Всё песенно-танцевальное шоу освещалось местными газетами Olay Aydin, Mavi Didim и глянцевым журналом VOICES. Турецкие хозяева почувствовали, что вместе с фестивалем в город возвращаются туристы, а жизнь направляется в прежнее русло.

В обычном формате фестивали HOPE насчитывают около 12 стран-участниц, но нынешний год – исключение. В конкурсе приняли участие лишь представители России, Болгарии, Турции и Молдовы. Для первого после пандемии выезда это уже достижение. Организатор признался, что действовали на свой страх и риск, до последнего не понимали, сколько человек может прилететь, потому что каждый день всё менялось. Творческая активность сопровождалась медицинскими познаниями. Однако на территории отеля царили мир и спокойствие, никакой паники, все соблюдали определённые меры безопасности.

Фестиваль проходил в три этапа. Первый день выступали участники, которые смогли приехать. Второй день проходил в режиме онлайн, благодаря чему можно было услышать и увидеть конкурсантов, которые не смогли присоединиться в этом году. Венцом программы по традиции стал яркий гала-концерт с последующим волнующим этапом награждения. Ну и, конечно же, был отдых, экскурсии и утренние купания в ласковых водах Эгейского моря.

Телевизионный формат фестиваля JUNIOR’s HOPE online был придуман во время пандемии для того, чтобы дети не потеряли веру искусство, чтобы они продолжали творить и совершенствоваться в любой ситуации. В период глобального карантина удалось провести пять сезонов. Получилось, причём хорошо, появились новые звёздочки, открылись новые дарования. Кто-то в себя поверил, кто-то приобрёл новые навыки. Всё было не зря. Этот опыт можно будет использовать и дальше, чтобы услышать тех ребят, которые по каким-то причинам не могут приехать на конкурс, но достойны быть его участниками.

Что будет дальше? По замыслу организаторов, которые с надеждой смотрят в будущее, следующий фестиваль пройдёт в болгарском городе Золотые пески с 10 по 14 сентября, а гала-концерт состоится в древнем городе Несебр. Уже 22 сентября юные таланты будут покорять сцену Нафплиона – первой столицы Греции, где в 2019 году с успехом уже проходил GREECE’s HOPE.

Кто приедет, пока сказать сложно, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации и хочется верить, что с этим всё будет хорошо. Но в Грецию уже приглашены победители онлайн-сезонов из Прибалтики, Молдовы, России и Польши. Заявку на участие подала Республика Казахстан, ожидается большая творческая делегация из России.

Детский и юношеский музыкальный конкурс не только раскрывает таланты, он ещё и объединяет, чем больше стран – тем больше в мире дружбы.

Наталья Устюгова